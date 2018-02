Tekst Apolitičnost - najopasnija ideologija četvrti je i posljednji u seriji tekstova Neoliberalizam - kako ostvariti vlažne snove desnice i postati periferija Europe? kojima ćemo pokušati prikazati slijepe točke neoliberalizma, pogotovo njegove javne legitimacije, te načine na koji se u nas stvara konsenzus oko neoliberalnih politika, politika koje ciljaju zaštiti manjinu, a većinu podrediti njihovim interesima. Prvi tekst, Između hrvatskog nacionalizma i tržišnog liberalizma, možete pročitati ovdje, drugi, Bauk komunizma i socijalni darvinizam ovdje, te treći, Neoliberalizam i tehnologija ovdje.

...Kako da besklasna politika ne bude apolitična politika?

(Daniel Bensaid, Skandal demokracije)

Pokazali smo kako se neoliberalizam legitimira najprije putem socijalnog darvinizma koji promovira selekciju "onih najboljih", pri čemu se definicije izvrsnosti donose na specifičan način. Primjerice oni izvrsni neće više biti oni koji su načitani, nadareni niti vrijedni, već oni koji se u socijalnom polju mogu "izboriti" za priznanje, a prije svega to priznanje dolazi zbog aplikativnosti njihovih prijedloga, izuma ili kreacija na tržište.

Druga je legitimacija - promocija tehnologije koja također nalazi svoj smisao samo kao alat rasta stope profita. Treći legitimacijski diskurs neoliberalizma, s kojim ćemo se pozabaviti, jest apolitičnost. Dok su prva dva nalazila svoj rezon na tržištu, može se činiti da se apolitičnost (zagovaranje odustajanja od ideologija i politika) nalazi u čistom polju ideja. Zašto bi netko zagovarao apolitičnost?Takva revizija nije neka hrvatska osobitost, već je srodna onoj konzervativnoj evropskoj koja se počela dešavati oko 2009. godine objavom Rezolucije Evropskog parlamenta o evropskoj savjesti i totalitarizmu

Apolitičnost se čini odvojenom od svijeta aplikativnosti i tržišnih imperativa, kao što se može činiti i prilično dobrom idejom u trenutku povijesti koji je svjestan krvavih ratova koji su se vodili zbog politika i ideologija, svjestan svih neuspjeha lijevih i desnih ideja, svijeta koji je evoluirao do jednostavne formule racionaliteta.

U neoliberalnoj diskurzivnoj legitimaciji politika i političnost su denuncirani kao opasna manipulacija, ideološka igra koju valja reducirati do te mjere da se politika svede na tehnokratsku vladavinu "stručnjaka".

"Nemamo politički cilj", izjavio je Davor Huić ispred udruge Lipa koja je pokrenula peticiju protiv poreza na nekretnine, iako je porez prvorazredno političko pitanje. Na prosvjedima za kurikularnu reformu čulo se kako prosvjedi nisu politički, iako je pitanje obrazovanja i načina rješavanja pitanja kurikularne reforme, pravo političko pitanje.

Ministrica Divjak povodom uvođenja informatike u škole kaže: "Naše učenike i roditelje ne zanimaju ideološke boje, nego kakve će šanse imati učenici i studenti koji su ovdje obrazovani, je li njihovo obrazovanje relevantno, hoće li biti konkurentni na tržištu, snalaziti se u društvenim i privatnim ulogama." Ipak, takav neutralan svjetonazor, nekako uvijek završi kao potpora desnici. Pa je tako i s deklarativnom svjetonazorskom otvorenošću ministrice Divjak, koja je ipak omogućila da klerikalni lobiji utječu na podučavanje građanskog odgoja.

Depolitiziranje kao strategija neoliberalizma

Apolitičnost je opasna hegemonijska praksa i ideologija par excellence. Od kraja sedamdesetih se u zemljama razvijenog kapitalizma javlja Prekrajajući tako povijest na jedan opasan način jer se zločini koji su počinjeni nakon 1945. ne mogu izjednačiti s nacističkim ratnim zločinima, upravo pobornici kvazi-umjerenosti koji stalno govore o potrebi za dezideologizacijom najučinkovitije pridonose podjelamazahtjev za odbacivanjem ideologije, ali i svake političnosti. To se zbiva paralelno s nestankom države blagostanja. Politika i političnost su denuncirani kao opasna manipulacija, ideološka igra koju valja reducirati do te mjere da se politika svede na tehnokratsku vladavinu "stručnjaka".

No ukidanje nasljeđa države blagostanja upravo se zbiva putem apolitičnosti koja dovodi do izuzimanja javnosti od političkih odluka. Proces koji je Jürgen Habermas nazvao "poznanstvljenjem politike" (Habermas, Jürgen (1971) Technology and Science as 'Ideology', Toward a Rational Society. London: Heinemann Educational Books, str. 81-123, str. 100) obrće odnos stručnjaka i političara, političar se prividno izuzima iz politike, dok se pojavljuje u ulozi facilitatora – tek privremenog rješenja u još nesavršenoj racionalizaciji vlasti. Čini se kako inicijativa ionako prelazi na znanstvenu analizu i tehničko planiranje.

Kako politika znači političko djelovanje, koje proizlazi iz konkretnog mišljenja koje se artikulira u javnom prostoru, tako niti jedna politička pozicija naprosto ne može biti neideologična. Politika kao kantovska javna upotreba uma, uistinu mora biti slobodna od svake prisile i mora egzistirati onkraj podložnosti nekom autoritetu (u glasovitom spisu Što je prosvjetiteljstvo? /Was ist Aufklärung?, 1783/ Kant kaže kako se sloboda stječe 'javnom upotrebom uma', onkraj vjerovanja i slijepe pokornosti bilo kojoj vrsti autoriteta). Ipak, ona uvijek nalazi neka ograničenja, a ta su ograničenja određena limitima onoga što se smatra dopuštenim.

Politika nikad nije smještena u zrakopraznom prostoru. Kao konkretan tip mišljenja – mišljenje koje se cilja ostvariti u polju djelovanja – politika uvijek cilja na neku društvenu aplikaciju. Tako danas oni koji denunciraju ideologičnost istovremeno osiguravaju reprodukciju političkog sustava koji sve više eksploatira radnike, zanemaruje siromašne i nezaposlene, zatire pozitivno nasljeđe socijalne države.

Nije čak riječ ni o tome da neoliberalizam "svodi" politička pitanja na ekonomska, jer bi se u tom smislu ipak radilo o nekakvoj racionalizaciji, kakva god ona bila (racionalizaciji ušteda). Kada se neoliberalna politika svede na ekonomiju, onda se često navodi manjak sredstava i nužnost "rezanja" javnog sektora.

No te se mjere ne mogu opravdati iz perspektive racionaliteta. Otpuštanja u javnom sektoru ne bi dovela do prosperiteta, a mjere štednje kako smo pokazali u prvom dijelu ovog eseja pogoduju privatnom kapitalu osiguravajući neprincipijelno bogaćenje od javnog sektora (neprincipijelno iz aspekta samih neoliberalnih politika). Mjere štednje kao i depolitizaciju valja shvatiti kao klasno pitanje – model u kojem su radnička prava srezana, plaće niže, a u kojem radnik ostaje bez poluga za pregovore.Ideja o "pomirbi" koja dolazi od onih koji bi za tržište žrtvovali svakog i sve, osim svojeg vlastitog prihoda, manipulacija je tržišnih bojovnika koji su kroz povijest pokazali kako su spremni prihvatiti najrigidnije totalitarizme, ukoliko temelji političke ekonomije ostaju netaknuti

Apolitičnost je zato najopasnija ideologija – ideologija koja tvrdi da nije ideološka, jer da bi njezina retorika bila učinkovita ona mora prebaciti iz realnih odnosa, klasnih odnosa, u svijet mitova i utopija. Jedan pogled na materijalnu sferu, uvjete života, ukazuje na strukturalnu proizvodnju nejednakosti, a u slučaju kapitalizma i na posebno opasnu situaciju rastućeg siromaštva.

Neoliberalizam – kao "neideologična ideologija" osigurava da se taj način proizvodnje reproducira. Zato je neoliberalizam ujedno i idealizam, i to u negativnom smislu, jer iako se sam legitimira kao empirijski materijalizam, zapravo pitanja klasne pozicije s materijalne baze usmjerava na "stanje svijesti" (uglavnom kritizirajući "socijalističko stanje svijesti").

Realpolitička situacija pokazuje kako rodonačelnici neoliberalnih politika u Hrvatskoj aktivno provode jednu tehnokratsku revoluciju koja promovira tržišni liberalizam, no koja omogućava da se nekritički podrži i radikalno desne i konzervativne političke opcije. Njihova navodna svjetonazorska neutralnost je razlog njihova prodora u političke i medijske institucije.

Legitimacija putem popularnog zagovora tehnologije i apolitičnosti urodila je plodom, a socijalni darvinizam je upravo posljedica toga. Kako su mnogi primijetili, neoliberalizam, pa čak u dobroj mjeri i libertarijanizam (koji uglavnom krši svoje osnovno načelo), u proboju su u sve važne institucije. Svjetonazorska "fleksibilnost" tome sigurno pridonosi. Najpoznatiji je slučaj HNS-a koji koalira sa svojim donedavnim političkim neistomišljenicima, no tu je i pojava raznih libertarijanskih analitičara koji se sljubljuju s desnim političarima.