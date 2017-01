"Na 48. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održanoj 20. prosinca 2016. godine donesena je odluka o pravu na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba za djecu od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života, a koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu", javljaju iz Knjižnica Grada Zagreba.



Odluka je donesena "u svrhu stjecanja navika čitanja, poticanja sveukupnog obrazovanja djece te radi zaštite standarda djece, učenika i njihovih roditelja u okviru ukupne demografske i pronatalitetne politike". Odluka je u skladu i sa Strategijom razvoja Knjižnica grada Zagreba u kojoj je planirano do 2020. godine osigurati uvjete za besplatan upis građana do 18. godine.



Pravo na besplatan upis imaju i djeca koja imaju prebivalište u Zagrebačkoj županiji.